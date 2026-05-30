Il Psg e l'Arsenal si sono affrontati in una finale che non si vedeva dal 2018, con gol in partita, supplementari e rigori. È la prima volta dal 2016 che si disputano i tiri di rigore in questa competizione. L'ultima finale con queste caratteristiche risaliva al 26 maggio 2018, tra Real Madrid e Liverpool. Da allora, sette edizioni sono passate senza questa combinazione di eventi, fino a questa partita.

L'ultima volta era il 26 maggio 2018, Real Madrid-Liverpool. Da quella finale a oggi, Psg-Arsenal, sono passate sette edizioni e l'incantesimo si è interrotto. Stiamo parlando dell'incapacità di entrambe le finaliste di segnare un gol nell'ultimo atto di Champions League. Incapacità (o fatalità) interrotta da Havertz e Dembelé che, segnando un gol per parte, hanno interrotto la striscia negativa e costretto il match ai tempi supplementari. Le ultime edizioni della finale di Champions 202425 31 maggio 2025. Paris-Inter 5-0 202324 1 giugno 2024. B. Dortmund-Real Madrid 0-2 202223 10 giugno 2023. Man City-Inter 1-0 202122 28 maggio 2022. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Psg-Arsenal, finaliste in gol (non succedeva dal 2018), supplementari e tiri di rigore (prima volta dal 2016) . I record interrotti

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PSG-Arsenal : Une finale plus facile à aborder pour Paris

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