NOWAY vs DREAM BEACH ? Le società che stanno facendo crescere il beach volley

Notizia in breve

Due società di beach volley, Noway Beach Volley e Dream Beach School, sono state protagoniste delle ultime Club Series. Entrambe sono coinvolte in iniziative di crescita nel settore e si stanno affermando come punti di riferimento a livello nazionale. La loro presenza nelle competizioni e i percorsi di sviluppo sono stati al centro di un’intervista realizzata dall’Associazione Italiana Beach Volley Club. Non sono stati forniti dettagli sui risultati specifici o sui numeri relativi alle società.