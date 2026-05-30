NOWAY vs DREAM BEACH ? Le società che stanno facendo crescere il beach volley
Due società di beach volley, Noway Beach Volley e Dream Beach School, sono state protagoniste delle ultime Club Series. Entrambe sono coinvolte in iniziative di crescita nel settore e si stanno affermando come punti di riferimento a livello nazionale. La loro presenza nelle competizioni e i percorsi di sviluppo sono stati al centro di un’intervista realizzata dall’Associazione Italiana Beach Volley Club. Non sono stati forniti dettagli sui risultati specifici o sui numeri relativi alle società.
Due realtà, due storie diverse, un’unica grande passione: il beach volley! In questa intervista targata AIBVC scopriamo il percorso di crescita di Noway Beach Volley e Dream Beach School, due società protagoniste delle Club Series e sempre più punto di riferimento nel panorama nazionale. Dalla crescita di Noway tra Rovigo, Mestre e Rosolina Mare fino all’espansione romagnola di Dream Beach tra Bologna, Faenza, Forlì e Cervia: un viaggio tra risultati, emozioni, coach, giovani talenti e il sogno di far crescere il movimento del beach volley italiano. Parleremo di: Serie A e Club Series AIBVC Crescita delle scuole beach volley Eventi e tornei... 🔗 Leggi su Oasport.it
NOWAY vs DREAM BEACH Le società che stanno facendo crescere il beach volley
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