Durante una cronoscalata in Puglia, si è svolta anche una manifestazione a favore dello screening genetico neonatale universale. Un gruppo di sostenitori ha chiesto che tutti i neonati abbiano diritto alle diagnosi genetiche gratuite, senza distinzione di regione o città. La proposta mira a rendere obbligatorio lo screening per individuare eventuali patologie fin dai primi momenti di vita. La corsa tra motori e curve si è così incrociata con una richiesta di cambiamento nel sistema sanitario.

AGI - Sulla cronoscalata pugliese, tra motori che ruggiscono, curve da interpretare e tempi da inseguire, corre anche un’altra sfida: trasformare lo screening genomico neonatale in un diritto per ogni bambino italiano, indipendentemente dal luogo di nascita. È questo il messaggio che accompagna la partecipazione di Fabiano Amati alla Fasano?Selva, una delle gare più iconiche del panorama motoristico nazionale. Al centro dell’appello c’è Genoma?Puglia, il programma di sanità pubblica unico al mondo che offre gratuitamente a tutti i neonati pugliesi l’analisi di un pannello di 433 geni, attraverso una semplice goccia di sangue. L’obiettivo è individuare 597 malattie o condizioni genetiche per le quali esiste una cura o un monitoraggio precoce in grado di cambiare radicalmente la prognosi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Genoma Puglia alla Fasano?Selva: la corsa che chiede diagnosi genetiche per tutti i neonati

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