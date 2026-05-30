Il traffico a Arezzo è intenso a causa di feste e eventi nel fine settimana lungo e nel ponte del Due Giugno. Le autorità consigliano di partire subito per evitare code, ipotizzando tempi di viaggio che si estendono fino al Natale 2026. La viabilità è congestionata e si registrano lunghe attese, con molte strade principali completamente bloccate. La situazione ha generato disagi tra i pendolari e i visitatori in città.

Liberamente ispirato alle modifiche alla viabilità comunicate dal Comune di Arezzo? comunicato stampa AREZZO – Fine settimana lungo e ponte del Due Giugno pieni di feste, eventi e gente a giro. Ma occhio a non infilassi dove un si pole: il giorno più movimentato sarà domenica 31 maggio, quando tra centro storico e zona Giotto scatteranno divieti, strade chiuse e traffico rivoltato come un calzino. Tradotto dal burocratese: prima di montà in macchina, date un’occhiata alla viabilità, sennò il rischio è di fare più giri d’Arezzo che alla Giostra. Weekend di festa, sport, motori, mercatini, cantieri, sensi unici, sensi vietati e crisi esistenziali per migliaia di automobilisti aretini che da sabato dovranno affrontare una sfida mai vista: raggiungere il tabaccaio sotto casa. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo paralizzata dal traffico: ” per evitare le code si consiglia di partire ora per il Natale 2026?

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