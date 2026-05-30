Arezzo paralizzata dal traffico | per evitare le code si consiglia di partire ora per il Natale 2026?

Da lortica.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il traffico a Arezzo è intenso a causa di feste e eventi nel fine settimana lungo e nel ponte del Due Giugno. Le autorità consigliano di partire subito per evitare code, ipotizzando tempi di viaggio che si estendono fino al Natale 2026. La viabilità è congestionata e si registrano lunghe attese, con molte strade principali completamente bloccate. La situazione ha generato disagi tra i pendolari e i visitatori in città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Liberamente ispirato alle modifiche alla viabilità comunicate dal Comune di Arezzo?  comunicato stampa AREZZO – Fine settimana lungo e ponte del Due Giugno pieni di feste, eventi e gente a giro. Ma occhio a non infilassi dove un si pole: il giorno più movimentato sarà domenica 31 maggio, quando tra centro storico e zona Giotto scatteranno divieti, strade chiuse e traffico rivoltato come un calzino. Tradotto dal burocratese: prima di montà in macchina, date un’occhiata alla viabilità, sennò il rischio è di fare più giri d’Arezzo che alla Giostra. Weekend di festa, sport, motori, mercatini, cantieri, sensi unici, sensi vietati e crisi esistenziali per migliaia di automobilisti aretini che da sabato dovranno affrontare una sfida mai vista: raggiungere il tabaccaio sotto casa. 🔗 Leggi su Lortica.it

arezzo paralizzata dal traffico per evitare le code si consiglia di partire ora per il natale 2026
© Lortica.it - Arezzo paralizzata dal traffico: ” per evitare le code si consiglia di partire ora per il Natale 2026?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pasqua e Pasquetta 2026, traffico da bollino rosso: quando partire per evitare le codeLe festività di Pasqua e Pasquetta del 2026 sono attese con grande afflusso di veicoli sulle strade italiane, con numeri che indicano un aumento...

Camion perde le angurie in autostrada, traffico e code sulla A2 Salerno-Reggio per evitare i cocomeriUn camion ha perso il carico di angurie sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, causando la dispersione dei frutti sulla carreggiata.

Argomenti più discussi: Autostrada A1 paralizzata: camion si intraversa dopo incidente. Tratto chiuso per un’ora; E45, nuovo incidente: caos e disagi. Evitata la paralisi ma Pieve va in tilt; Camion si intraversa sulla A1, traffico paralizzato; Autostrada A1 paralizzata | camion si intraversa dopo incidente Tratto chiuso per un’ora.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web