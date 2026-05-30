Andrea Iannone ha vinto Gara 2 della Harley-Davidson® Bagger World Cup al Mugello, tornando a salire sul gradino più alto del podio davanti al pubblico di casa. La gara si è svolta nel circuito toscano, con Iannone che ha concluso la competizione in prima posizione. La vittoria rappresenta il suo ritorno in una competizione di rilievo dopo periodi di assenza.

Andrea Iannone torna a sorridere e a vincere davanti al pubblico di casa conquistando Gara 2 della Harley-Davidson®? Bagger World Cup al Mugello. Dopo aver mostrato grande velocità già in Gara 1, il pilota italiano è scattato ancora una volta alla perfezione allo spegnersi del semaforo e questa volta ha potuto giocarsi fino all'ultimo la vittoria, imponendosi al termine di una gara combattuta e spettacolare davanti alle migliaia di spettatori presenti all'Autodromo Internazionale del Mugello, tra cui tantissimi appassionati Harley-Davidson accorsi per vivere da vicino il debutto europeo della serie. "È stata una gara bellissima ed emozionante e siamo davvero felici della vittoria di Andrea - dichiara Francesco Vanni, Managing Director e Direttore Vendite EMEA - Essere qui al Mugello ha un valore enorme per noi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Andrea Iannone torna alla vittoria in Mugello: vince Gara 2 nella Harley-Davidson®? Bagger World Cup

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