Zverev-Halys | orario precedenti e dove vederla in tv

Notizia in breve

Il 29 maggio, al terzo turno del Roland Garros, Alexander Zverev affronta Quentin Halys. La partita si svolge oggi e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. È la prima volta che i due si incontrano in questa competizione. Zverev torna in campo dopo aver partecipato a precedenti tornei su questa superficie. La partita si gioca nel rispetto del calendario del torneo francese.