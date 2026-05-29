Zverev-Halys | orario precedenti e dove vederla in tv
Il 29 maggio, al terzo turno del Roland Garros, Alexander Zverev affronta Quentin Halys. La partita si svolge oggi e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. È la prima volta che i due si incontrano in questa competizione. Zverev torna in campo dopo aver partecipato a precedenti tornei su questa superficie. La partita si gioca nel rispetto del calendario del torneo francese.
(Adnkronos) – Alexander Zverev torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il tennista tedesco sfida il francese Quentin Halys – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Parigi. Zverev, che vuole approfittare della sconfitta di Jannik Sinner per provare a portare a casa il suo primo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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