ZiaLidiaSocialClub conclude la stagione nel segno di Claudia Cardinale e Roberto Rossellini

Da avellinotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La stagione dello ZiaLidiaSocialClub si è conclusa con una giornata dedicata a Claudia Cardinale e Roberto Rossellini, due figure fondamentali del cinema italiano e internazionale.

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Si conclude con una giornata speciale la stagione dello ZiaLidiaSocialClub, dedicata quest’anno a due figure fondanti del cinema italiano e internazionale: Claudia Cardinale e Roberto Rossellini. Un percorso che attraversa il Novecento cinematografico e che trova il suo approdo in una riflessione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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