ZiaLidiaSocialClub conclude la stagione nel segno di Claudia Cardinale e Roberto Rossellini
La stagione dello ZiaLidiaSocialClub si è conclusa con una giornata dedicata a Claudia Cardinale e Roberto Rossellini, due figure fondamentali del cinema italiano e internazionale.
Si conclude con una giornata speciale la stagione dello ZiaLidiaSocialClub, dedicata quest’anno a due figure fondanti del cinema italiano e internazionale: Claudia Cardinale e Roberto Rossellini. Un percorso che attraversa il Novecento cinematografico e che trova il suo approdo in una riflessione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie e thread social correlati
Social World Film Festival 2026: la 16° edizione celebra Claudia Cardinale nel segno dell’AbbraccioVico Equense si appresta ad accogliere la sedicesima edizione del Social World Film Festival, previsto dal 5 al 12 luglio 2026.
La preghiera in Sinagoga. Il cardinale e il rabbino nel segno della speranzaUn cardinale ha visitato per la prima volta la Sinagoga situata nel vicolo delle Scotte, vicino al ghetto di Siena.