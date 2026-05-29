Zeynap Sonmez inciampa e si ritira al Roland Garros | un cartellone pubblicitario inguaia la tennista

La tennista turca Sonmez si è infortunata durante il torneo di Roland Garros dopo essere caduta a causa di un cartellone pubblicitario, perdendo l'equilibrio. L'incidente ha causato il suo ritiro dalla competizione. La caduta si è verificata sul campo durante una partita. La giocatrice ha subito un infortunio che ha impedito il proseguimento della gara. Nessun altro dettaglio sulle condizioni della tennista è stato comunicato.

La tennista turca Sonmez ha perso l'equilibrio e si è infortunata al Roland Garros dopo essere caduta a causa di cartelloni pubblicitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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