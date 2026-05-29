Un docente universitario ha scritto una lettera aperta indirizzata al centrodestra, invitando a ridurre veleni e polemiche. Suggerisce di preferire il silenzio e concentrarsi sullo sviluppo di idee e sul rafforzamento dello spirito di squadra. La richiesta si rivolge a un settore politico, ma senza coinvolgimento diretto di figure specifiche. La nota si conclude con un appello a evitare tensioni e a puntare su un confronto più costruttivo.

Basta veleni e polemiche. Meglio il silenzio. Meglio iniziare a "lavorare sulle idee". E anche sullo spirito di squadra. Cosimo Zecchi, neoeletto consigliere di Fratelli d’Italia (ha preso 693 preferenze, è stato il più votato della lista del partito di Meloni) ha scritto una lettera aperta al centrodestra pratese. "Dopo una sconfitta, ci sono due strade. La prima la stiamo percorrendo in queste ore: dichiarazioni al veleno, lettere che scaricano responsabilità sugli alleati, congressi annunciati come terapia d’urgenza, polemiche che si moltiplicano ogni mattina come funghi dopo la pioggia. È comprensibile, la rabbia è umana, ma porta sempre nella stessa direzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zecchi: meglio riflettere in silenzio. Lettera aperta al centrodestra: "Basta veleni. Lavorare sulle idee"

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