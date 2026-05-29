Zanetti esalta l’Inter | Stagione straordinaria Chivu scelta perfetta

Il vicepresidente dell'Inter ha descritto la stagione come “straordinaria”, sottolineando che la scelta di Chivu come leader è stata perfetta. Ha parlato di come la squadra abbia mantenuto compattezza e leadership, affrontando con successo i momenti difficili. Zanetti ha spiegato che il segreto del risultato positivo risiede nella gestione dei momenti complicati e nell’unità del gruppo.

di Alberto Petrosilli Il vicepresidente nerazzurro Zanetti racconta i segreti del successo tra compattezza, leadership e gestione dei momenti difficili. Intervistato in esclusiva da Fabrizio Romano, il vicepresidente dell’ Inter Javier Zanetti ha ripercorso i momenti chiave della stagione appena conclusa, soffermandosi soprattutto sul lavoro di Cristian Chivu e sulla crescita del gruppo nerazzurro. Dalla reazione dopo le difficoltà della scorsa annata fino alla gestione dei momenti più delicati dello spogliatoio, Zanetti ha evidenziato il ruolo della società, dello staff e dei leader della squadra nel percorso culminato con la conquista dei due trofei. 🔗 Leggi su Internews24.com

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