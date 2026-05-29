Yoko Yamada inaugura il ciclo di speciali di Comedy Central Presents con "Mary Poppins e i Doni della Morte": dalle origini bresciano-nipponiche al successo della stand-up comedy in Italia. Con sei speciali inediti arriva la nona stagione di Comedy Central Presents in TV su Comedy Central e anche su Paramount+. Sei spettacoli registrati al Teatro Juvarra di Torino con grandi talenti della comicità italiana, a partire da Yoko Yamada, la stand-up comedian che si racconta nello spettacolo Mary Poppins e i Doni della Morte, in cui affronta le contraddizioni della propria identità divisa tra due cultura, quella italiana della madre e quella giapponese del padre, tra ricordi d'infanzia, incontri bizzarri e riflessioni su salute, fede e relazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Yoko Yamada, intervista: "Si può ancora dire tutto, ma la comicità è una responsabilità"

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