Rolex ha presentato il nuovo modello Oyster Perpetual Yacht-Master II, una versione aggiornata dello storico orologio da regata. Il design è più essenziale, con linee più semplici e moderne rispetto alle versioni precedenti. Il modello mantiene le caratteristiche principali, ma si presenta con un’estetica più pulita e attuale. La maison ha ridisegnato l’orologio puntando su un aspetto più minimalista, senza modificare le funzioni tecniche di base.

Il mare visto dal mare. Non nelle profondità degli abissi, ma in superficie. O meglio, a bordo. Rolex incanta con il nuovo Oyster Perpetual Yacht-Master II, una riuscitissima rinnovata versione dello storico modello della Casa, in una veste decisamente più essenziale, semplice e moderna. La funzione di conto alla rovescia nautico, ad esempio, è stata interamente rivisitata per accompagnare in maniera più puntuale i partecipanti alle regate nelle fasi cruciali che precedono la partenza. Realizzato in acciaio Oystersteel oppure in oro giallo 18 carati, la nuova versione di questo fantastico cronografo da regata esibisce un design e un movimento interamente rivisitati dalla Maison. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Yacht-Master II. Rolex ridisegna il mito da regata

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Rolex Yacht-Master 116622-0003 - Rolex Certified Pre-Owned Watch Review

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