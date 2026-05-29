WWE | Brock Lesnar una nuova indiscrezione svela cosa succederà dopo Clash in Italy

A poche ore dall'evento WWE in Italia, si parla di un possibile cambiamento nel percorso di Brock Lesnar. Dopo il rematch con Oba Femi a Torino, fonti non ufficiali indicano che potrebbe essere coinvolto in altri match o attività. Non ci sono conferme ufficiali sulle sue prossime mosse. L’atleta è atteso sul ring per il match programmato, ma non sono stati annunciati ulteriori incontri o piani ufficiali.

Alla vigilia del primo grande evento della WWE in Italia, una nuova indiscrezione fa luce sul futuro immediato di Brock Lesnar, atteso a Torino per il rematch con Oba Femi. Il rematch con Oba Femi dopo l’umiliazione di WrestleMania 42. Brock Lesnar e Oba Femi si affronteranno di nuovo a Clash in Italy, in un confronto che riapre i conti dopo quanto accaduto a WrestleMania 42. In quell’occasione Oba Femi aveva letteralmente dominato The Beast, al punto che dopo il match Lesnar sembrava essersi ritirato dalle scene. Lo stesso Lesnar, in un promo andato in onda nella puntata di Raw di questa settimana, ha lasciato intendere di considerarsi ancora un atleta ritirato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Brock Lesnar is just a different beast

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