wheelchair gp a villa cagnola arriva distro coach

Domenica a Villa Cagnola si terrà Distro Coach, un evento dedicato alle persone con distrofia muscolare di Duchenne. La manifestazione è stata ideata e presentata da Michele Sanguine, un uomo di 41 anni di Gallarate che vive con questa malattia genetica rara. Le porte della villa si apriranno per accogliere i partecipanti, offrendo uno spazio dedicato alle attività e alla condivisione.

Domenica le porte di Villa Cagnola a Gazzada Schianno (Varese) si apriranno per Distro Coach, evento ideato e presentato da Michele Sanguine, 41enne di Gallarate con distrofia muscolare di Duchenne, malattia genetica rara. Un appuntamento per ribadire che "non bisogna vergognarsi della disabilità", spiega il fondatore dell’associazione sportiva dilettantistica Wheelchair GP. A 11 anni Michele è "salito a bordo" della sua prima carrozzina, non riuscendo più a camminare. Ma non l’ha vissuta come un limite ma anzi era un mezzo per sentirsi libero di scorrazzare con gli amici: "L’ho sempre vista come una cosa che mi poteva far correre, come se fosse la mia Ferrari". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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