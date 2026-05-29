Web e rischi per i giovani | 162 studenti a Palermo imparano la legge

A Palermo, 162 studenti hanno partecipato a un progetto formativo dedicato ai rischi online e alla responsabilità legale. Durante l'iniziativa sono state affrontate tematiche come l'impatto di messaggi e foto sui social network, e in che modo questi possano influenzare la responsabilità penale. È stato inoltre chiarito chi risponde legalmente per i contenuti pubblicati dai minori. L'iniziativa si è svolta in ambito scolastico, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

? Domande chiave Come possono un messaggio e una foto influenzare la responsabilità penale? Chi risponde legalmente per i contenuti pubblicati dai figli minorenni? Quali sono i rischi reali di sexting e cyberbullismo per gli studenti? Perché la scuola deve insegnare il codice civile attraverso lo smartphone??? In Breve Incontro tenuto il 28 maggio presso l'istituto Politeano Serpotta di Palermo. La professoressa Raffaella Errante ha facilitato la discussione tra gli studenti. La dottoressa . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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