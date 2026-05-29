Waterfront di Ponente strade completamente riqualificate | inaugurazione ufficiale dei due nuovi accessi al mare
Questa mattina a Cesenatico sono stati ufficialmente aperti al pubblico i due nuovi accessi al mare del Waterfront di Ponente, dopo alcuni giorni di apertura sperimentale. Le strade coinvolte sono la via che corre lungo il canale Zadina, intersecata con via Colombo, e via Pinzon. L'inaugurazione ha visto la partecipazione di autorità locali e cittadini, con le vie ora completamente riqualificate e accessibili per il pubblico.
Si è svolta questa mattina a Cesenatico l'inaugurazione dei due nuovi accessi al mare del Waterfront di Ponente dopo l'apertura al pubblico dei giorni scorsi: si tratta della via che costeggia il canale Zadina e si interseca con via Colombo e di via Pinzon. Le due nuove strade sono state. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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