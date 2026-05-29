Un serbatoio è esploso in una cartiera a Longview, provocando danni ingenti alla Nippon Dynawave Packaging Co. L’incidente ha causato 11 vittime e danni significativi all’area circostante. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione e sui danni materiali. Nessun dettaglio sulle circostanze che hanno portato all’incidente è stato reso noto. La situazione è sotto controllo e le operazioni di soccorso sono in corso.

L’ implosione di un serbatoio avvenuto in una cartiera a Longview ha causato danni ingenti alla Nippon Dynawave Packaging Co. Il rilascio della sostanza chimica, tuttavia, ha causato vittime e feriti. Lo stabilimento, situato al confine tra lo stato di Washington e l’Oregon, risulta attualmente chiuso. Fanno però eccezione di alcune infrastrutture «critiche» attualmente operative ma con «personale al minimo». Le autorità hanno annunciato giovedì che sei dei nove corpi dei dipendenti dispersi sono stati recuperati dalle macerie. Il bilancio totale delle vittime è salito a undici. Ritrovati 6 dei 9 corpi dispersi. Le autorità competenti hanno affermato che i sei corpi recuperati erano collocati in un’area dedicata ai lavoratori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Washington, l’implosione causa danni notevoli: il bilancio delle vittime sale a 11

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