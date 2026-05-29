Nel torneo di volley scolastico al PalaFonte sono state registrate 226 squadre, un numero record rispetto alle edizioni precedenti. La finale maschile è stata vinta dall’Enriques, che ha conquistato il titolo. La crescita del numero di partecipanti è attribuita all’aumento delle scuole coinvolte e alla maggiore attenzione verso questa disciplina. Le finali si sono svolte in un clima di grande partecipazione, coinvolgendo numerosi studenti e istituti scolastici.

? Domande chiave Chi sono i licei che hanno dominato le finali al PalaFonte?. Come ha fatto il torneo a raggiungere numeri record quest'anno?. Perché il ruolo dei docenti è fondamentale per questo successo?. Quali nuove discipline hanno contribuito alla crescita della partecipazione?.? In Breve 226 squadre e 110 istituti hanno partecipato alla 33esima edizione al PalaFonte.. Vittorie Enriques Junior, Giordano Bruno Open femminile e Labriola Open maschile.. Daniele Parrucci, Ferdinando Bonessio e Andrea Burlandi hanno partecipato alla premiazione.. Luciano Cecchi ha celebrato il ruolo dei docenti di scienze motorie.. Il PalaFonte di Roma ha ospitato la conclusione della 33esima edizione del Volley Scuola, un evento che quest’anno ha raggiunto quota 226 squadre iscritte coinvolgendo 110 istituti di istruzione superiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volley Scuola: record al PalaFonte con 226 squadre e l’Enriques trionfa

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