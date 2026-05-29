Ryanair ha proposto di ridurre alcune rotte da Cagliari, ma la Regione ha rifiutato l'offerta economica. La compagnia aerea ha annunciato che i voli da e per Cagliari potrebbero essere cancellati o ridotti durante l'inverno. La decisione della Regione si basa sul mancato accordo sulla proposta di risparmio. La riduzione delle rotte potrebbe incidere sui prezzi dei voli stagionali, ma non sono stati forniti dettagli specifici.

? Punti chiave Come influirà il taglio delle rotte sui prezzi dei voli invernali?. Perché la Regione ha respinto la proposta economica di Ryanair?. Chi pagherà i costi per garantire i voli verso Cagliari?. Cosa accadrà ai 900 posti di lavoro previsti dal piano?.? In Breve Le rotte di Cagliari potrebbero scendere da 40 a 16 nei prossimi mesi.. Il piano Ryanair prevedeva 400 milioni di dollari e 900 nuovi posti di lavoro.. L'assessora Barbara Manca punta a una revisione nazionale dell'addizionale municipale.. Wizzair ha già avviato nuove rotte grazie a interlocuzioni dirette con la Regione.. La gestione dei voli verso la Sardegna entra in una fase di scontro aperto dopo che Ryanair ha deciso di tagliare drasticamente le proprie rotte, colpendo duramente lo scalo di Cagliari-Elmas. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voli Ryanair a rischio: Cagliari nel mirino dopo il no alla proposta

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