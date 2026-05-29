Voleva fare una strage al concerto di Taylor Swift | 15 anni al jihadista che preparava l’attacco a Vienna

Notizia in breve

Un tribunale austriaco ha condannato a 15 anni di carcere un giovane di 21 anni che aveva pianificato un attacco terroristico jihadista durante un concerto di Taylor Swift a Vienna nell’agosto 2024. L’uomo era stato arrestato prima di mettere in atto l’attacco e aveva manifestato l’intenzione di causare una strage durante l’evento musicale. La condanna è stata emessa dopo il processo.