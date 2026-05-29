Voleva fare una strage al concerto di Taylor Swift | 15 anni al jihadista che preparava l’attacco a Vienna
Un tribunale austriaco ha condannato a 15 anni di carcere un giovane di 21 anni che aveva pianificato un attacco terroristico jihadista durante un concerto di Taylor Swift a Vienna nell’agosto 2024. L’uomo era stato arrestato prima di mettere in atto l’attacco e aveva manifestato l’intenzione di causare una strage durante l’evento musicale. La condanna è stata emessa dopo il processo.
Un tribunale austriaco ha condannato a 15 anni di carcere un uomo di 21 anni per aver pianificato un attacco terroristico jihadista ad un concerto di Taylor Swift a Vienna nell’agosto 2024. La sentenza, pronunciata giovedì dalla corte di Wiener Neustadt, città a sud della capitale austriaca, segna la conclusione di un processo che ha riportato alla luce uno dei complotti terroristici più vicini alla realizzazione degli ultimi anni in Europa. L’imputato, identificato secondo le lla privacy austriache solo come Beran A., cittadino austriaco, è stato ritenuto colpevole anche di una serie di altri reati connessi al terrorismo. Durante l’udienza finale, prima che la giuria si ritirasse per deliberare, il giovane ha pronunciato poche parole: “Vorrei solo dire che mi dispiace”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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