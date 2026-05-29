Da tempo, i residenti in Sardegna devono affrontare problemi di viaggio legati alla continuità territoriale. Le tariffe agevolate non sono più garantite, e i collegamenti aerei sono spesso soggetti a variazioni di prezzo e disponibilità. Questa situazione rende più difficile e costoso spostarsi tra l’isola e il continente, creando disagi per chi deve viaggiare per lavoro o motivi personali.

di Enza Plotino Un tempo fu il diritto a viaggiare con una tariffa agevolata per i residenti in Sardegna. La continuità territoriale, nome altisonante, che voleva dire avere uno sconto sulle tratte aeree Milano e Roma. Man mano che il tempo è passato, e tra mille difficoltà, gare andate deserte, gare pilotate, fatti e misfatti, arriviamo all’oggi con una situazione che via via si fa sempre più drammatica. Erano due compagnie aeree, oggi ce n’è solo una. La peggiore. E un viaggio di 40 minuti Olbia-Roma diventa un disagio infinito. Con l’unica compagnia che ha vinto la gara i costi sono “truccati”, i ritardi all’ordine del giorno, i guasti e le soppressioni di voli, frequenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Volare dalla Sardegna? Con la continuità territoriale il disagio è assicurato

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