L’allenatore della squadra di calcio italiana ha espresso l’intenzione di rinnovare il contratto di un attaccante, definendolo insostituibile. Secondo fonti vicine alla società, il tecnico teme che la partenza del giocatore possa creare problemi alla squadra. La società sta valutando le proposte di rinnovo, mentre il giocatore è sotto contratto fino a una certa data, con trattative che continuano.

in caso di partenza del serbo. Il summit di mercato – che secondo le ultime Juventus news raccolte da Tuttosport potrebbe tenersi già oggi – programmato tra la proprietà e lo staff tecnico si preannuncia caldissimo. Al tavolo, di fronte a John Elkann, all’amministratore delegato Damien Comolli e a Giorgio Chiellini, siederà un Luciano Spalletti determinato a parlare chiaro e senza peli sulla lingua. Il tecnico toscano chiederà garanzie assolute per blindare l’ambiente e una rosa costruita seguendo fedelmente le sue precise direttive tattiche. Se l’allenatore era già psicologicamente preparato a qualche doloroso sacrificio sul mercato, c’è un nome su cui non è assolutamente disposto a fare passi indietro: Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Spalletti spinge per il rinnovo: è insostituibile. Ed ha una paura

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Vlahovic-Juve: distanza sullingaggio, Spalletti spinge per il sì!

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vlahovic è molto probabilmente una scelta di spaletti piuttosto che di comolli reddit

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