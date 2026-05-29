Vivaio bianconero il Cesena conferma i dirigenti Davide Succi e Fabrizio Faro | Stagione molto positiva
Il Cesena ha rinnovato i contratti di Davide Succi e Fabrizio Faro fino al 30 giugno 2028. La società ha annunciato che il vivaio bianconero ha avuto una stagione molto positiva e sta già pianificando il futuro. Nessun dettaglio sui termini economici o sui motivi dei rinnovi. I due dirigenti continueranno a seguire le attività del settore giovanile e lo sviluppo dei giovani talenti.
Il Cesena inizia a programmare il futuro e per quanto riguarda il vivaio bianconero comunica di aver rinnovato il rapporto contrattuale con Davide Succi e Fabrizio Faro fino al 30 giugno 2028.“Giunti quasi al termine di una stagione sportiva rivelatasi molto positiva per il vivaio del Cavalluccio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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