Il mercatino si terrà nella frazione di Viterbo, con bancarelle di artigianato e prodotti locali. Le vie coinvolte sono via della Quercia, via delle Rose e via del Bosco. I visitatori potranno trovare oggetti fatti a mano, prodotti alimentari e artigianali. La manifestazione si svolgerà durante il fine settimana, con orari ancora da definire. La strada sarà chiusa al traffico durante le ore di apertura.

? Domande chiave Quali vie della frazione saranno interessate dal mercatino?. Cosa troveranno i visitatori tra le bancarelle di artigianato?. Chi dovrà gestire la sicurezza e la viabilità durante l'evento?. Perché il Comune ha deciso di sostenere questa iniziativa?.? In Breve Evento organizzato dall'associazione Villaggio Querciaiolo il 27 e 28 giugno prossimi.. Mercatino concentrato tra via Passetto, via Risorgimento, via Tosini e piazza della Pace.. Giunta comunale approva delibera il 22 maggio per sostenere l'economia della frazione.. Amministrazione Frontini gestisce chiusure stradali e divieti di sosta nelle zone interessate.. La giunta... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo: via libera al mercatino alla Quercia tra artigianato e festa

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