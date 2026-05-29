Viterbo | via libera al mercatino alla Quercia tra artigianato e festa

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercatino si terrà nella frazione di Viterbo, con bancarelle di artigianato e prodotti locali. Le vie coinvolte sono via della Quercia, via delle Rose e via del Bosco. I visitatori potranno trovare oggetti fatti a mano, prodotti alimentari e artigianali. La manifestazione si svolgerà durante il fine settimana, con orari ancora da definire. La strada sarà chiusa al traffico durante le ore di apertura.

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