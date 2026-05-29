Viterbo avvocato accusato | incassate somme per un ricorso mai fatto
Un avvocato di Viterbo è accusato di aver incassato denaro per un ricorso che non è stato mai presentato. Le autorità sospettano che abbia simulato l’atto giudiziario per ottenere il pagamento. Durante la prossima udienza, i testimoni della difesa sono chiamati a confermare la mancata presentazione del ricorso e a fornire eventuali elementi a supporto della versione dell’avvocato. Le indagini continuano per chiarire la dinamica dei fatti.
? Punti chiave Come ha fatto l'avvocato a simulare un ricorso mai presentato?. Quali prove presenteranno i testimoni della difesa durante la prossima udienza?. Perché la vittima ha continuato a versare denaro dopo il primo pagamento?. Come si può verificare se i fondi sono stati realmente utilizzati?.? In Breve Cliente di Vetralla versata 1.050 euro per appello contro sentenza del 2014.. Ulteriori 2.500 euro richiesti per pignoramento di 24.000 euro negati a Civitavecchia.. Udienza davanti alla giudice Giovanna Camillo con testimonianza del figlio della donna.. Rinviato il processo per audizione di tre testimoni portati dalla difesa dell'imputato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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