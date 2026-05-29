Viterbo avvocato accusato | incassate somme per un ricorso mai fatto

Notizia in breve

Un avvocato di Viterbo è accusato di aver incassato denaro per un ricorso che non è stato mai presentato. Le autorità sospettano che abbia simulato l’atto giudiziario per ottenere il pagamento. Durante la prossima udienza, i testimoni della difesa sono chiamati a confermare la mancata presentazione del ricorso e a fornire eventuali elementi a supporto della versione dell’avvocato. Le indagini continuano per chiarire la dinamica dei fatti.