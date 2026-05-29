Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita ieri all’ Abi, l’Associazione Bancaria Italiana, ed è stato ricevuto dal suo presidente, Antonio Patuelli che guida anche il Gruppo La Cassa di Ravenna. Dopo la conferma alla guida dell’Abi per un altro biennio, arriva ora la presenza del Capo dello Stato nella sede che rappresenta il mondo delle banche italiane. Presenza da mettere in relazione con l’intitolazione di due delle sale di Palazzo Altieri ai presidenti emeriti dell’Associazione Bancaria Italiana: Piero Barucci e Maurizio Sella. Quest’ultimo è scomparso il 23 novembre 2025 e Piero Barucci il 26 febbraio: in pochi mesi l’Italia e l’Abi hanno perso due prestigiosi banchieri di rilievo europeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Visita di Mattarella all’Abi . Intitolate due sale ai presidenti emeriti dell’Associazione Bancaria

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