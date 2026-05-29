Viserba si accende | risate e nuovi talenti con Sganassau in piazza

Notizia in breve

A Viserba si svolge il Festival Nazionale del Sorriso, con spettacoli di cabaret e l’assegnazione del titolo di nuovo talento. La manifestazione si conclude con una grande finale in piazza, dove i partecipanti più promettenti si sfideranno davanti al pubblico. Durante l’evento, si sono esibiti diversi comici emergenti, alcuni dei quali hanno attirato l’attenzione per le loro performance. La finalissima è prevista tra alcune settimane, con la partecipazione di concorrenti provenienti da varie regioni.