Viserba si accende | risate e nuovi talenti con Sganassau in piazza
A Viserba si svolge il Festival Nazionale del Sorriso, con spettacoli di cabaret e l’assegnazione del titolo di nuovo talento. La manifestazione si conclude con una grande finale in piazza, dove i partecipanti più promettenti si sfideranno davanti al pubblico. Durante l’evento, si sono esibiti diversi comici emergenti, alcuni dei quali hanno attirato l’attenzione per le loro performance. La finalissima è prevista tra alcune settimane, con la partecipazione di concorrenti provenienti da varie regioni.
? Domande chiave Chi saranno i nuovi volti che sfideranno i comici televisivi?. Quando si terrà la grande finale del Festival Nazionale del Sorriso?. Dove si riunirà la comunità per le serate di comicità estiva?. Come cambierà la vita in Piazza Pascoli durante questi tre mesi?.? In Breve Appuntamenti ogni venerdì dalle ore 21 in Piazza Pascoli fino al 28 agosto.. Conduzione affidata a Matteo Monì insieme al comico Amedeo Visconti.. Finale del Festival Nazionale del Sorriso Comicum prevista per venerdì 19 giugno.. Contatto telefonico 333 6199302 per dettagli logistici e organizzativi.. Dal 12 giugno al 28 agosto, la piazza di Viserba si trasformerà nel palcoscenico della quinta edizione di Sganassau, la rassegna che porterà il riso in Piazza Pascoli ogni venerdì sera. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Dai giovani talenti ai volti noti della tv: "Sganassau" riporta la comicità a ViserbaLa quinta edizione di “Sganassau” porta nuovamente la comicità a Viserba, coinvolgendo giovani talenti e volti noti della televisione.
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