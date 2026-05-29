A Roma, temporali intensi hanno causato allagamenti sulla Tiburtina, con alcuni tratti completamente sommersi dall'acqua. I sistemi di drenaggio di Tor Cervara sono stati sottoposti a forte stress e hanno mostrato difficoltà nel gestire l'elevato volume di acqua. La strada ha subito rallentamenti e traffico rallentato, mentre le autorità sono intervenute per limitare i danni e gestire le situazioni di emergenza.

? Domande chiave Quali tratti della Tiburtina sono rimasti completamente sommersi dall'acqua?. Come hanno reagito i sistemi di drenaggio di Tor Cervara?. Perché la viabilità verso il GRA è rimasta così compromessa?. Quali sono i punti critici da evitare per il rientro?.? In Breve Riprese video di Giuseppe Biasi e canali Meteo neve Roma documentano l'evento.. Deficit di drenaggio stradale causa allagamenti rapidi tra Tiburtina e Tor Cervara.. Servizi di nowcasting monitorano celle temporalesche per le province di Roma e Rieti.. Criticità viarie interessano l'area tra l'uscita del GRA e le zone residenziali.. Violenti temporali hanno colpito il quadrante orientale di Roma stamattina, provocando gravi allagamenti sulla Tiburtina e nell’area di Tor Cervara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenti temporali a Roma: allagamenti e rallentamenti sulla Tiburtina

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Crollo di un pino ai Fori Imperiali: Roma chiama a raccolta per la sicurezza urbana

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