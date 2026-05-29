Il Tribunale amministrativo ha deciso che il complesso Bufalini può essere utilizzato per affitti brevi, dopo il restauro completato. Il Comune ha risposto che si tratta di un caso specifico e che ogni decisione sarà valutata singolarmente. La sentenza permette alle strutture di destinare gli appartamenti alle locazioni temporanee, senza ulteriori restrizioni imposte dall’ente locale.

Il complesso Bufalini, terminati i lavori di restauro, potrà aprire e destinare i propri appartamenti alle locazioni a breve termine. Lo si legge in una sentenza del Tar Toscana, che accoglie (con dei limiti) il ricorso della proprietà, il colosso Namira, contro il regolamento e gli altri provvedimenti adottati dal Comune di Firenze per arginare gli affitti brevi nell’area Unesco. Perché Namira sì e gli altri operatori e privati no? Nessun trattamento di favore: i giudici del tribunale amministrativo hanno legittimato anche in questo caso le politiche abitative di Palazzo Vecchio, riconoscendo però che per il caso specifico del complesso Bufalini, il divieto "di insediamento di nuove attività di locazione turistica breve begli alloggi del centro storico non trova applicazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vince il complesso Bufalini. Il Tar: "Può fare affitti brevi". Il Comune: "Caso specifico"

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