Villetta esplosa a Bolsena inchiesta per crollo e omicidio colposi | FOTO e VIDEO

Notizia in breve

Un'esplosione ha distrutto una villetta a Bolsena, causando la morte del proprietario. Il pm ha aperto un fascicolo d’indagine con ipotesi di reato di crollo e omicidio colposi. Sul luogo sono stati sequestrati elementi per accertare le cause dello scoppio. Sono stati raccolti i primi rilievi e sono in corso verifiche sui sistemi di sicurezza e sulle eventuali responsabilità.