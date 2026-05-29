Villetta esplosa a Bolsena inchiesta per crollo e omicidio colposi | FOTO e VIDEO
Un'esplosione ha distrutto una villetta a Bolsena, causando la morte del proprietario. Il pm ha aperto un fascicolo d’indagine con ipotesi di reato di crollo e omicidio colposi. Sul luogo sono stati sequestrati elementi per accertare le cause dello scoppio. Sono stati raccolti i primi rilievi e sono in corso verifiche sui sistemi di sicurezza e sulle eventuali responsabilità.
Crollo e omicidio colposi. Sono le ipotesi di reato con cui il pm Michele Adragna ha formalizzato l'apertura del fascicolo d'indagine sull'esplosione della villetta a Bolsena, in cui è morto il proprietario Wilmo Capretto. Un atto dovuto e contro ignoti, necessario per consentire una serie di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Bolsena, Wilmo Capretto trovato morto sotto le macerie della villetta esplosa Il telefono continuava a suonare sotto le macerie. Il corpo rinvenuto al piano terra vicino alla cucina. L’ipotesi di una fuga di gas dal bombolone https://www.viterbonews24.it/news/bol facebook
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