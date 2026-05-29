Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 29 maggio 2026, si segnala un'interruzione sulla linea principale nel centro della città. La strada è bloccata da un incidente che coinvolge due veicoli, con traffico congestionato in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso. Le autorità stanno gestendo la situazione e si consiglia di evitare l’area o di usare percorsi alternativi.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in corso lo sciopero nazionale di 24 ore trasporto pubblico possibili disagi a Roma e nel Lazio fino alle 17 Poi l'agitazione riprendi alle 20 andrà avanti fino al termine del servizio la seconda fascia di garanzia va dalle 17 alle 20 al momento si dice regolare per le m ABB uno e ci possibili riduzioni di corse o interruzioni per bus filobus e tram per quanto riguarda il servizio delle ferrovie regionali Metromare Roma Viterbo tratta urbana ed extraurbana servizio attivo con riduzioni di corse dettagli sul sito e app di Astral... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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