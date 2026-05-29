Il servizio di Astral infomobilità, gestito dalla Regione Lazio, ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni il 29 maggio 2026 alle 13:25. La piattaforma diffonde informazioni in tempo reale su eventuali disagi o interruzioni nelle strade della zona. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure particolari al momento. La rete di comunicazione mira a informare gli utenti sulla situazione del traffico e sui possibili rallentamenti.

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione sulla raccordo anulare carreggiata interna altezza Labaro e altezza Tiburtina in esterna si sta in coda per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Pontine tra Casilina Tiburtina ricordiamo i disagi a Roma e nel Lazio per lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico assicurate le fasce di garanzia dalle 17 alle 20 dettagli sul sito e app di Astral infomobilità Per quanto riguarda la ferrovia Metromare La linea è attiva ma con riduzione di corse sempre per il trasporto ferroviario sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma Viterbo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 13:25

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 13:25Alle 13:25 del 5 maggio 2026, la situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio risultava regolare secondo il servizio di Astral...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 13:25Alle 13:25 del 13 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

Temi più discussi: Infrastrutture, la Regione Lazio accelera sulla viabilità rurale: piano da 17 milioni di euro; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 18 | 40.

RadioRoma.it (@radioromait) / Posts / X x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio diversi disagi sulla rete viaria del ... romadailynews.it

Agricoltura, dalla regione Lazio 17 milioni per mettere in sicurezza le strade ruraliMigliorano accessibilità, sicurezza e collegamenti tra aree agricole e produttive nel Lazio. La regione ha rafforzato il piano della viabilità rurale con l’immissione di oltre 17 milioni di euro. Come ... romatoday.it