Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 29 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità segnala disagi sulla rete stradale di Roma e Regione Lazio. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o l’entità dell’interruzione. La comunicazione invita gli automobilisti a prestare attenzione alle eventuali deviazioni o rallentamenti, ma non vengono indicati percorsi alternativi o aggiornamenti successivi. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione è sulla raccordo anulare codeina carreggiata interna altezza Labaro e altezza Tiburtina anche per un incidente in esterna si sta in coda per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Pontine tra Casilina e Tiburtina ricordiamo e oggi a Roma e nel Lazio per lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico assicurate le fasce di garanzia dalle 17 alle 20 dettagli sul sito e app di Astral infomobilità Per quanto riguarda la ferrovia Metromare La linea è attiva ma con riduzione di corse sempre per il trasporto ferroviario sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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