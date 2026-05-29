Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 29 maggio 2026, è stato segnalato un problema alla viabilità nella regione Lazio. La rete di trasporto pubblico ha registrato rallentamenti e interruzioni, con traffico congestionato in alcune zone della capitale. Le autorità raccomandano di evitare le strade principali e di consultare i canali ufficiali per aggiornamenti. Nessun dettaglio su cause o durata delle difficoltà di circolazione.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora d'Italia Roma e Lazio per lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico assicurate le fasce di garanzia la prossima dalle 17 alle 20 dettagli sul sito di Astral infomobilità sulla ferrovia Metromare La linea è attiva ma con riduzione di corse traffico veicolare in lieve miglioramento la situazione sul Raccordo Anulare carreggiata interna all'altezza di Labaro in esterna code tra Roma Fiumicino e Pontina e trac e Tiburtina in entrata a Roma auto in coda sulla via Aurelia per lavori all'altezza di Castel di Guido code anche... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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