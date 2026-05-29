Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di oggi, il servizio di Astral Infomobilità segnala code e rallentamenti sulla rete stradale di Roma e del Lazio. Tra le zone interessate ci sono arterie principali e vie di accesso alle zone centrali. La circolazione risulta congestionata a causa di lavori in corso e incidenti. Non sono state segnalate deviazioni o chiusure temporanee. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, secondo gli aggiornamenti forniti dall'azienda di trasporti regionali.

Astral infomobilità un saluto trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi a Roma nel Lazio per lo sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico assicurate le fasce di garanzie la prossima dalle 17 alle 20 dettagli sul sito e sull'app di Astral infomobilità primo aggiornamento sulla ferrovia Metromare linea ti va con riduzione di corse in aumento il traffico veicolare la situazione sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra Bufalotta e centrale del latte o proseguendo tra Casilina e Ardeatina in esterna code tra Cassia e via del Pescaccio e più avanti all'altezza della Roma Fiumicino e tra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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