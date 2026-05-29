Via Rugantino pedonale non piace minacce di morte contro il presidente Laddaga fuori dalla scuola

Scritte offensive sono state trovate sulla strada pedonale di via Rugantino, provocando l’indignazione dei genitori e delle autorità scolastiche. Nei pressi della scuola, sono state anche rivolte minacce di morte contro il presidente di un comitato locale, all’esterno di un edificio scolastico. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei bambini e sulla gestione delle proteste contro la chiusura della strada scolastica.

I bambini e le bambine della scuola si sono trovati di fronte delle scritte ignobili. Il tutto, a quanto pare, per “protestare” contro la strada scolastica di via Rugantino. Nella notte tra il 28 e il 29 maggio ignoti hanno realizzato delle scritte, con minacce di morte, nei confronti del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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