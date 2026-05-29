Una perdita d’acqua si è verificata in via del Macero, una strada vicina a via Roversano, e ha peggiorato nel corso dei giorni. Hera ha avviato interventi di riparazione sulla rete idrica per risolvere il problema. La perdita, inizialmente lieve, si è fatta più evidente nel tempo. La zona interessata si trova vicino alla curva della Trattoria I Maceri. Non sono stati segnalati danni o interruzioni di servizi.

L’allarme è scattato nei giorni scorsi in via del Macero, una stradina laterale a fondo cieco di via Roversano a poca distanza dalla curva della Trattoria I Maceri: una perdita d’acqua appena percettibile, che col passare delle ore è diventata più consistente. Ieri è intervenuta una squadra per conto di Hera. L’intervento ha richiesto il blocco della strada per tutta la giornata e i residenti hanno dovuto trovare un parcheggio per le loro auto, cosa non facile poiché la carenza di parcheggi in quella zona è nota da tempo, con richieste degli abitanti rimaste inevase nonostante le ripetute promesse dell’amministrazione comunale. Mentre la squadra di pronto intervento di Hera aveva sospeso l’erogazione dell’acqua, si è manifestata un’altra perdita a poche decine di metri di distanza, in via Roversano di fianco a una casa diroccata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Roversano sotto i ferri. Perdite d’acqua a go-go. Hera rattoppa la rete

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