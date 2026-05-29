Dal 8 giugno a metà settembre, via Mariani sarà chiusa al traffico per lavori di ristrutturazione. Durante il cantiere, non saranno più disponibili i mezzi pubblici lungo la strada. Sono attese richieste di informazioni su tempi di chiusura, modalità di accesso e sui posti auto temporaneamente eliminati in piazza Garibaldi. Inoltre, si chiedono dettagli su come gestire il carico e lo scarico delle merci durante i lavori.

Domande, richieste di informazione su tempi e modi, sui posti auto che spariranno temporaneamente in piazza Garibaldi, sul carico e scarico delle merci. Sono alcuni dei temi affrontati ieri a Casa Melandri nell’incontro tra Amministrazione, residenti, commercianti e associazioni di categoria a pochi giorni dall’apertura, l’8 giugno, del cantiere di via Mariani, Gordini e Gardini. Erano presenti gli assessori Massimo Cameliani e Federica Moschini, la dirigente del servizio strade Leonarda Principato, esponenti di Enel che effettuerà alcuni interventi, e di Start. In sala commercianti e residenti. Non tantissimi. La fine lavori sarà a metà settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Mariani cambia pelle. Cantiere dall’8 giugno a metà settembre. Niente più autobus

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