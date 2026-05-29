Il progetto del nuovo ristorante Allotria sulla spiaggia sud di Riccione ha ottenuto l’ok definitivo dopo il via libera alla condotta. La realizzazione si svolgerà lungo il canale che attraversa l’area tra viale Torino e la battigia, permettendo di procedere con i lavori. La decisione è stata comunicata ufficialmente, sbloccando così l’intero intervento e definendo le modalità di sviluppo dell’insediamento.

Fumata bianca per il progetto del nuovo canale dove correrà il Rio Costa, sulla spiaggia sud di Riccione tra viale Torino e la battigia. E’ il progetto tanto atteso soprattutto dalla famiglia Rastelli, titolari del ristorante Allotria. Perché su questo terreno a monte della concessione balneare, che per altro è di loro proprietà avendolo acquistato dal Comune (in precedenza era dei Ceschina), avevano presentato anni fa il progetto di arretramento del ristorante per realizzare una nuova e moderna struttura. Ed invece quel canale da spostare ha bloccato tutto. I problemi sono emersi soprattutto dopo l’alluvione del 2023 quando è partito il censimento dei corsi d’acqua da mettere in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via libera al ristorante Allotria. Una condotta sblocca il progetto

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