Un grande toro selvatico ha travolto un’auto in via dei Laghi, ma il conducente è riuscito a salvarsi. Dopo l’impatto, l’animale è riuscito a proseguire lungo via della Radiosa, attraversando la strada senza essere fermato. Non ci sono feriti tra le persone coinvolte. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle motivazioni che hanno permesso all’animale di muoversi liberamente dopo lo scontro.

? Punti chiave Come ha fatto l'automobilista a salvarsi dall'impatto con il toro?. Perché l'animale è riuscito a percorrere via della Radiosa dopo lo scontro?. Chi deve rispondere della gestione della fauna selvatica nei Castelli Romani?. Quali misure proporrà il sindaco Bertucci per proteggere la viabilità locale?.? In Breve L'animale è morto in via della Radiosa dopo l'impatto tra Nemi e Rocca di Papa.. Il sindaco Alberto Bertucci chiede un tavolo con Regione Lazio e ASL.. Il rischio riguarda la fauna del Parco Regionale dei Castelli Romani e i cinghiali.. Tecnici ASL hanno gestito la carcassa lungo la via dei Laghi.. Un enorme toro selvatico è morto nella serata di ieri lungo la via dei Laghi, dopo aver travolto un’auto nel tratto che separa Nemi da Rocca di Papa e Velletri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via dei Laghi: enorme toro selvatico travolge un’auto, conducente salvo

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Toro investito e ucciso in via dei Laghi ai Castelli Romani, poi viene lasciato morto sulla strada

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Violento incidente sulla via dei Laghi, auto finisce contro un toro. Il sindaco di Nemi: “Sfiorata la tragedia”Un'auto ha investito un toro selvatico mentre attraversava improvvisamente la carreggiata sulla via dei Laghi, nella zona dei Castelli Romani.

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