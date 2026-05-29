Da oggi al 28 giugno, Roma ospita Vespa Roma 2026, una festa che celebra gli 80 anni del celebre scooter. L’evento si apre con una serie di iniziative, tra mostre e spettacoli musicali, che coinvolgono la città. La manifestazione è dedicata alla storia e alla cultura legate alla Vespa, con esposizioni e momenti dedicati agli appassionati. La festa si svolge in diverse location di Roma, attirando visitatori e appassionati da tutto il mondo.

C’è qualcosa di teneramente ostinato nell’idea di attraversare Paesi, confini, strade e polvere per arrivare a Roma in Vespa. È il gesto di chi non va a un raduno qualsiasi: entra dentro una storia. Dal 1946 Vespa ha questo potere raro: trasformare uno spostamento in racconto, un tragitto in immagine, una necessità quotidiana in stile di vita. Roma è il palcoscenico più ovvio e insieme il più complicato. Ovvio perché nessuna città ha fissato Vespa nell’immaginario internazionale quanto la Capitale. Complicato perché immaginare migliaia di Vespa in parata nel traffico romano richiede fede, coordinamento e una certa pazienza amministrativa. Il Comune patrocina l’evento, e la Grande Parata di sabato 27 giugno sarà anche una prova di diplomazia urbana: libertà su due ruote dentro il caos più bello d’Italia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vespa Roma 2026, la festa degli 80 anni parte dal Kuwait

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Pontedera celebra gli 80 anni della Vespa

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Una festa lunghissima. Gli 80 anni della VespaA Pontedera si sta organizzando una celebrazione che durerà quasi un anno per gli 80 anni della Vespa, nata nel 1946 nella città toscana.

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