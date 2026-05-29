Nel triangolare a Verona, influencer e leggende del calcio si sfidano in campo per promuovere la donazione di midollo osseo. I creator coinvolti sono noti sui social per il loro seguito, pronti a usare la loro visibilità per sensibilizzare i giovani. La partita si svolge sul campo, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sulla raccolta di donatori e sulla causa del trapianto di midollo.

? Domande chiave Chi sono i creator che sfideranno le leggende del calcio?. Come faranno gli influencer a sensibilizzare i giovani sulla donazione?. Quali ex calciatori scenderanno in campo per la causa benefica?. Cosa accadrà nel punto informativo gestito dai medici dell'ospedale?.? In Breve Evento gratuito con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite per i giovani.. Partecipano Damiano Tommasi, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Mimmo Maietta e creator digitali.. Medici dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona gestiscono punto informativo per donatori.. Progetto nato dalla memoria del fratello di Moras e coinvolge studenti del Cangrande. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, leggende e influencer in campo: il triangolare per il midollo

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