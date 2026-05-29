Verifica finale del PEI | Le proposte delle ore di sostegno che farà il GLO sono vincolanti per il Ministero Il Punto dell’Avvocato Miceli

Il GLO deve presentare entro il 30 giugno le proposte sulle ore di sostegno nel PEI, che sono vincolanti per il Ministero. Durante le riunioni finali sull’inclusione scolastica, si è sottolineato il ruolo del Gruppo di lavoro operativo incaricato di verificare il documento e proporre le modifiche per l’anno successivo. La verifica finale del PEI si concentra sulla validità delle proposte del GLO, che devono essere rispettate dal Ministero.

Miceli ha ricordato che il GLO ha una duplice funzione nella fase conclusiva dell’anno scolastico: valutare l’andamento del percorso educativo e definire il fabbisogno di risorse per l’anno successivo. La riunione serve quindi sia a verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano educativo individualizzato, sia a formalizzare le richieste di sostegno didattico e assistenza specialistica. “Non soltanto il numero delle ore, ma anche le motivazioni che giustificano la richiesta”, ha precisato Miceli. Tra gli aspetti evidenziati durante l’intervento, particolare rilievo assume la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione sul valore delle decisioni assunte dal GLO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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