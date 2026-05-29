Verghereto Fratelli d' Italia | Al fianco del nuovo sindaco Mercatelli per il futuro del territorio
A Verghereto, Fratelli d’Italia ha espresso congratulazioni al nuovo sindaco, Simone Mercatelli, e alla squadra che lo supporterà in consiglio comunale. La comunicazione è stata pubblicata attraverso un comunicato ufficiale. La nota menziona il sostegno del partito al nuovo amministratore e la presenza di rappresentanti della propria comunità politica tra i componenti della squadra. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di elezione o sui risultati ufficiali delle votazioni.
“Fratelli d’Italia esprime le proprie congratulazioni a Simone Mercatelli per il risultato ottenuto a Verghereto e a tutta la squadra che lo accompagnerà in consiglio comunale, composta da amici e anche rappresentanti della nostra comunità politica". Così commentano l’esito delle elezioni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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