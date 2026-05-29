Il nuovo singolo del cantautore Venerdì20, intitolato “Ma Chérie”, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 29 maggio 2026. La canzone si intitola “Ma Chérie” e si focalizza sui legami nell’epoca dei social. La pubblicazione è stata annunciata il 20 maggio e rappresenta l’ultima uscita dell’artista. La canzone sarà accessibile online e potrà essere ascoltata tramite vari servizi di streaming.

Cosa: Pubblicazione del nuovo singolo musicale Ma Chérie del cantautore Venerdì20.. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 29 maggio 2026.. Perché: Un’analisi lucida e ironica, ritmata da sonorità gypsy e swing, su come i social network stiano trasformando le relazioni umane in performance pubbliche.. L’epoca contemporanea ha radicalmente mutato il modo in cui viviamo, interpretiamo e manifestiamo le nostre emozioni, trasferendo gran parte dell’intimità relazionale sul palcoscenico pubblico e spietato dei social network. È proprio in questo delicato incrocio tra vita reale e vetrina digitale che si inserisce la nuova proposta musicale di Venerdì20, nome d’arte dietro cui si cela una delle figure più poliedriche dell’attuale scena cantautorale emergente. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Venerdì20 lancia “Ma Chérie”: i legami nell’era social

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