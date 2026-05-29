Venerdì nero per i trasporti in Puglia | lo sciopero nazionale paralizza treni e voli

Venerdì 29 maggio, i pendolari di Puglia affrontano una giornata di caos con treni e voli sospesi a causa di uno sciopero nazionale. Il settore ferroviario, con Trenitalia, e quello aereo sono coinvolti, causando disagi su larga scala. Lo sciopero interessa il personale del Gruppo FS e del settore pubblico, portando a una paralisi dei trasporti nella regione. La giornata si preannuncia difficile per chi deve spostarsi, con molte corse cancellate o ritardate.

Una giornata da bollino nero per chi viaggia. È quella che stanno affrontando i pendolari baresi e pugliesi nella giornata di oggi, venerdì 29 maggio, a causa di uno sciopero nazionale generale che sta interessando il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, il settore aereo e gran parte del pubblico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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