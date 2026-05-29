Venerdì di sciopero generale | chi si ferma e quando

Venerdì 29 maggio 2026 si svolge uno sciopero generale che interessa tutte le categorie, pubbliche e private. Le sigle sindacali di base Cub, Sgb, Adl Varese, SI Cobas, Usi-Cit e Usi 1912 hanno indetto l'astensione dal lavoro per l'intera giornata. Sono previsti disagi e interruzioni nei servizi e nelle attività lavorative. La manifestazione coinvolge lavoratori di diversi settori e si svolge senza indicazioni di eventuali limitazioni temporali o zone specifiche.

Venerdì a rischio disagi quello di oggi, 29 maggio 2026, in occasione dello sciopero generale. Le sigle sindacali di base Cub, Sgb, Adl Varese, SI Cobas, Usi-Cit e Usi 1912 hanno indetto un'astensione dal lavoro per l'intera giornata odierna, coinvolgendo tutte le categorie, pubbliche e private. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Altro venerdì altro sciopero. Ma a chi serve

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