Venerdì di passione il 29 maggio | oggi lo sciopero generale di 24 ore tutti i settori a rischio

Venerdì 29 maggio si svolge uno sciopero generale di 24 ore, coinvolgendo tutti i settori pubblici e privati. L'agitazione è stata indetta dai sindacati di base e interessa l’intera giornata. La mobilitazione riguarda diverse categorie e si inserisce nel calendario di proteste previste per la fine di maggio. La giornata di sciopero potrebbe comportare scioperi e riduzioni di servizi in vari ambiti lavorativi.

Maggio si chiude con un nuovo sciopero generale, indetto dai sindacati di base e che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata di venerdì 29 maggio.Lo scioperoL'agitazione sindacale è stata proclamata dalle sigle Cub, Adl, Sgb, Si Cobas, Usi-Cit contro l'economia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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