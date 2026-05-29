Il vescovo ha celebrato le cresime tra Saint-Vincent e Nus, coinvolgendo anche alcuni borghi. Le cerimonie si sono svolte in diverse località della Valle d'Aosta, con una partecipazione significativa della comunità. La celebrazione è stata ispirata dalla memoria di un sacerdote bresciano, la cui figura ha influenzato le iniziative religiose in questa occasione. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle date o sul programma delle cresime.

? Domande chiave Dove si svolgeranno le celebrazioni tra Saint-Vincent, Nus e i borghi?. Chi fu il sacerdote bresciano la cui memoria ispira queste cresime?. Come ha influenzato la diplomazia di Montini la pace nel mondo?. Quali sono gli orari previsti per le comunità di Brusson e Quart?.? In Breve Celebrazioni domenica 31 maggio a Brusson ore 11, Quart ore 15 e Chambave ore 18.. Anniversario ordinazione sacerdotale Giovanni Battista Montini avvenuta il 29 maggio 1920 a Brescia.. Papa Paolo VI divenne cardinale il 15 dicembre 1958 e Papa il 21 giugno 1963.. Montini fu arcivescovo di Milano dal 1955 e compì nove viaggi apostolici internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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