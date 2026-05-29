Un uomo ha acquistato una villa nel Varesotto per oltre un milione di euro, ma si è rivelato vittima di una truffa internazionale da più di 1,3 milioni di euro. Un denunciato è stato identificato e sono stati sequestrati circa 570 mila euro. L’indagine ha accertato che l’acquisto era basato su documenti falsi e false promesse di vendita. La vittima aveva versato una parte della somma, credendo di concludere l’affare.

Varese, 29 maggio 2026 – Era convinto di acquistare una villa nel Varesotto, ma l’affare si è rivelato una maxi truffa internazionale da oltre 1,3 milioni di euro. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, che nei giorni scorsi hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di un uomo indagato per truffa aggravata, falso e autoriciclaggio. L’indagine. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ruota attorno a una sofisticata operazione fraudolenta messa in atto tra febbraio e ottobre 2024 ai danni di un cittadino svedese residente negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese, compra una villa per oltre un milione di euro ma è una truffa: un denunciato e sequestrati 570mila euro

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